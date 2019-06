Ciliverghe, arriva Fabio Miglio: le prime dichiarazioni [FOTO]

1 /3 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Il Ciliverghe Calcio è lieto di annunciare l’acquisizione delle prestazioni sportive del centrocampista Fabio Miglio. Il mediano classe ’99, in forza alla Calvina nell’ultima stagione sportiva, torna a vestire la maglia gialloblù a distanza di un campionato, dopo che proprio con il Ciliverghe aveva esordito nel massimo torneo dilettante nel corso del 2017/18 al termine del percorso nel Settore Giovanile.

“Il ritorno di Miglio è stato fin da subito un desiderio della società, – dichiara il direttore sportivo Danilo Facchinetti – è un ragazzo che è cresciuto a Casa Cili ed è rimasto legatissimo a questi colori. L’ultima stagione in prestito alla Calvina lo ha aiutato a maturare e ad accrescere la propria esperienza in un campionato difficile come quello di serie D. Fabio porta al centrocampo ecletticismo e forza atletica permettendo a Carobbio di contare su un’alternativa importante nel cuore del gioco”.

“L’esperienza alla Calvina per me è stata altamente formativa, ma Ciliverghe è Ciliverghe. – le parole di Fabio Miglio – Sono cresciuto con questi colori indosso e non desideravo altro che tornare a Casa Cili ed essere a disposizione di Carobbio, non vedo l’ora inizi il ritiro perché sono veramente molto carico e determinato. Ho avuto Carobbio prima come compagno e poi come allenatore e so quanto può favorire la mia crescita professionale, siamo in tanti a voler lavorare con lui data la sua bravura. Il direttore non aveva bisogno di convincermi, ma quando mi ha reso partecipe del progetto che ha la società sia sul

centro sportivo che in merito alla crescita sul campo sono rimasto colpito ed affascinato. Primo obiettivo la salvezza per terminare la posa di quelle basi che ci permetteranno il salto di qualità nel breve periodo”.