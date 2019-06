Clamoroso dall’Inghilterra: il Chelsea vuole trattenere Sarri!

La vicenda sta ormai toccando picchi inimmaginabili, forse come mai prima d’ora. La Juve, stranamente, non ha ancora ufficializzato il nuovo allenatore. Non smentisce, non conferma e il tempo passa. Diversi i tecnici accostati ai bianconeri sin dall’addio di Allegri, da tempo però viene dato in pole Maurizio Sarri. A rallentare l’annuncio, è risaputo, il Chelsea, squadra con cui è attualmente sotto contratto. E che, clamorosamente, pare non sia così intenzionata a mollarlo.

E’ la bomba lanciata questa mattina dal ‘Sun‘, secondo cui appunto i blues abbiano provato a fare un estremo tentativo per convincere l’allenatore a rimanere a Londra. Il tabloid spiega perché il Chelsea vorrebbe trattenerlo e spinge perché l’ex trainer del Napoli riconsideri l’idea di lasciare la panchina del blues, sulla quale ha ottenuto il terzo posto in Premier League e vinto l’Europa League. Con il ritorno in Champions assicurato e visto che i metodi di lavoro di Sarri alla lunga hanno dato i loro frutti, la dirigenza del Chelsea è sempre più convinta che la scelta giusta sarebbe andare avanti con lui, almeno per uno dei due anni di contratto che restano, piuttosto che ricominciare con un nuovo manager. Secondo il quotidiano, inoltre, il Chelsea non ha alcuna intenzione di esonerarlo con la prospettiva di ‘buttare’ cinque milioni di sterline.