Commisso il nuovo presidente della Fiorentina: la reazione dal mondo del calcio ed il web si divide

Giornata storica in casa Fiorentina con il passaggio di mano dai Della Valle a Commisso, il presidente della Lega Serie A, Gaetano Miccichè dichiara: “Oggi è un giorno importante per una delle nostre societa’. Voglio salutare con affetto e ringraziare i miei cari amici Diego e Andrea Della Valle – afferma Micciche’ -. Il loro amore per la Fiorentina e per Firenze ha permesso di salvare il club dal fallimento, garantendo la passione e la solidita’ economica necessarie per competere ad alto livello. La famiglia Della Valle merita il massimo riconoscimento per quanto fatto in questi 17 anni di proprieta’. Congratulazioni a Commisso – dice ancora il n.1 della Lega – per l’acquisto della Fiorentina. Un caloroso benvenuto nel Calcio italiano e un grande in bocca al lupo per la sua nuova avventura”.

“Benvenuto al nuovo presidente dell’Acf Fiorentina, Rocco Commisso. Con il suo arrivo ai vertici del club viola, sono certo che la societa’ potra’ ripartire con entusiasmo per competere ai massimi livelli. Mi rallegro, da tifoso e da esponente delle istituzioni, con il nuovo patron dell’Acf, per aver investito e scommesso sulla Fiorentina”. Lo dichiara il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella. “L’auspicio e’ che il progetto del nuovo stadio vada avanti, in modo da rendere ancora piu’ competitivo il progetto Fiorentina. Un grazie ai fratelli Della Valle per i loro 17 anni ai vertici della societa’, hanno segnato una parte importante della storia del club”.

Poi la reazione del web. “I Della Valle sono del mio paese, ho iniziato a tifare viola durante la loro gestione e me ne sono innamorata quando portarono Toni (per cui stravedevo da piccina) e la squadra a giocare da noi per una partitella benefica. Ma certi cambiamenti sono necessari, welcome Commisso”, “Welcome, president Commisso”, “Un calabrese naturalizzato Americano acquisisce la Fiorentina. Per noi calabresi e catanzaresi non c’e’ soddisfazione piu’ grande. Forza Viola”, soffermandosi anche sul mercato: “Benvenuto Commisso. E ora, a Chiesa, fai un’offerta che non potra’ rifiutare”. Non sono mancati i critici: “Ma Rocco Commisso e’ lo stesso che voleva comprare il Milan? Lo stesso pieno di debiti che non poteva permettersi una squadra di Calcio? Dove sono gli articoli sugli scarsi flussi di cassa? Perche’ oggi si parla di grande mercato?” e “ACFIORENTINA = NASDAQ”.