Conferenza Totti, Ambrosini: “adesso avrà bisogno di un pò di tempo”

“Totti dopo la giornata di oggi avrà bisogno di un po’ di tempo. Prendere una decisione del genere di lasciare in maniera definitiva la società credo non sia facile. Deve capire quello che vuole fare. Stare all’interno di una società non basta, serve che ti vengano dati dei compiti. Penso che accetterebbe un ruolo in Federazione se con compiti ben precisi. Quando uno smette di giocare a calcio, bisogna spigare alla gente che restare nel calcio può dire tutto e o nulla, c’è un mare di opzioni…“. Sono le dichiarazioni dell’ex centrocampista del Milan, Massimo Ambrosini, a Radio Anch’Io Sport in relazione alla conferenza stampa di oggi alle 14 di Francesco Totti.

“Questa squadra è assemblata con grandi giocatori che hanno pochi allenamenti insieme, con 5/11esimi è scesa dalla nazionale maggiore cinque giorni fa. Bisogna limare i difetti della prima mezz’ora e non accontentarsi. L’allenamento di domani importante per la Polonia, ma bisogna pensare che è stato fatto solo un piccolo passettino, molto importante ma l’obiettivo resta un altro”. Le dichiarazioni sul successo degli azzurrini all’Europeo U21 contro la Spagna. “Siamo partiti con un po’ di timore -ha spiegato Ambrosini-. C’e’ da considerare che questa squadra, a livello di nomi, ha tantissima qualità ma non avevano mai giocato assieme e si è visto nei primi 30 minuti”.

E’ stata molto bella l’atmosfera di Bologna. “Spiace per qualche fischio appena accennato all’inno spagnolo, subito coperto dal resto della gente ma dobbiamo essere grati al pubblico di Bologna che ha inondato questa squadra di entusiasmo. L’arrivo di questi ragazzi dalla Nazionale A ha dato una mano ma ieri ho sentito la volontà dei genitori di portare i figli in un ambiente sereno, di godersi una festa. E il risultato di ieri rende ancora più importante la partita di mercoledì”. Sul futuro di Chiesa:“E’ una scelta complicata, penso abbia ambizioni di primissimo livello, il destino è quello, credo sia una questione di tempistica”.