Conferenza Totti, Capello: “sono sorpreso dalla decisione”

“Sono sorpreso dalla decisione di Totti, forse non riuscendo a essere incisivo ha deciso lasciare. Fare il dirigente è un’altra cosa che essere giocare”. Sono le dichiarazioni di Fabio Capello, ex allenatore della Roma che commenta così la conferenza stampa programmata da Totti per le 14 di oggi. “I tifosi saranno con Totti. Non so perché la società non è riuscita a gestire la situazione. Ci sono sempre due verità e bisogna capire tutte e due le versioni”, aggiunge parlando ai microfoni di Radio Anch’Io Sport. “Quando fai il dirigente incidi meno, è un lavoro diverso”.

“Sono sorpreso dall’arrivo di Boban al Milan perchè alla Fifa aveva già un certo peso, era secondo solo a Infantino”. Sul mercato: “Il futuro di Cutrone? La domanda che ci si dovrebbe chiedere è se ce ne sono di meglio in giro. Se hai un giocatore così, che anche quando va in panchina non si lamenta, è una cosa molto importante”, conclude.