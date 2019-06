Conferenza Totti, Montella: “la sua bandiera sventolerà per sempre”

Arrivano tante reazioni dopo la conferenza stampa di Francesco Totti che ha confermato l’addio alla Roma. Il tecnico Vincenzo Montella ha pubblicato un messaggio su Instagram. “Caro France’… Capire le ragioni, il perche’, dare un senso a questa scelta forse e’ impossibile (o forse no). Soprattutto per chi la vede da fuori, come me. Soprattutto per chi sa cosa rappresenta la Roma per te, come credo di saperlo io. Soprattutto per chi sa cosa sei per la Roma, come sono certo di saperlo io. E allora meglio rispettare la tua volonta’, non aggiungere altro e rimanere in religioso silenzio. Resta quello hai fatto per questi colori, quello che hai sentito, senti e sentirai per sempre per questo club; quello a cui hai rinunciato per rimanere aggrappato per tutta la vita a un sogno. Alla tua Roma”, ha scritto Montella.