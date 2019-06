Coppa d’Africa, l’Egitto parte col piede giusto: Zimbabwe superato di misura [FOTO]

1 /15 GUARDA le altre FOTOGALLERY

COPPA D’AFRICA – Parte bene l’avventura dell’Egitto, padrone di casa, in Coppa d’Africa. Salah e compagni superano di misura lo Zimbabwe. L’Egitto è subito pericolo con Salah che conclude a giro, ma Sibanda c’è. L’Egitto insiste con Said che va due volte vicino alla rete, prima con un colpo di testa, poi con un tiro a lato da ottima posizione. Salah ci prova a più riprese ma è impreciso. Al 41′ il dominio egiziano si concretizza: splendida serpentina di Trezeguet e destro a giro, imprendibile per Sibanda. Nel finale della prima frazione ci prova ancora Salah con la sfera che termina di poco a lato.

Al 50′ Trezeguet prova il gol fotocopia, ma stavolta trova Sibanda a negargli la gioia del gol. Lo Zimbabwe prova timidamente a rendersi pericoloso. Al 67′ l’Egitto sfiora per l’ennesima volta il gol con Salah: destro del calciatore del Liverpool, respinto con efficacia dall’ottimo Sibanda. Al 71′ lo Zimbabwe ha una grande chance con Munetsi che calcia dai 25 metri mettendo la palla larga di poco. Al 76′ Karuru impegna per la prima volta El Shenawy. All’87’ Salah conclude in diagonale trovando Chipezeze (entrato al posto di Sibanda) sulla sua strada. Egitto che vola subito a 3 punti in classifica, 0 per lo Zimbabwe. Oggi alle 16,30 si gioca l’altro match del gruppo A tra Repubblica Democratica del Congo e Uganda. In alto la FOTOGALLERY del match.