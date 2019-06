Coppa D’Africa, oggi l’inizio: Egitto blindato

Ancora calcio, in questa estate piena di eventi. Oltre al Mondiale Femminile, l’Europeo Under 21 e la Coppa America, avrà inizio stasera la Coppa D’Africa. La gara inaugurale è tra Egitto, paese ospitante, e lo Zimbabwe, calcio d’inizio ore 22.

Le autorità del Cairo hanno avuto solo pochi mesi per prepararsi alla competizione calcistica che doveva inizialmente svolgersi in Camerun. Il sito web quotidiano statale “Al Ahram” sottolinea come il paese sia fiducioso di offrire uno spettacolo notevole, alla pari con altri prestigiosi tornei del mondo. Il presidente dell’Egitto, Abdel Fatah Al Sisi, ha chiesto nei giorni scorsi che tutte le istituzioni s’impegnino a rendere la Coppa d’Africa un successo a livello organizzativo, amministrativo e logistico. E’ la prima volta che la competizione annovera 24 squadre e che si svolge d’estate, con temperature che possono raggiungere i 35-38 gradi con un’umidità media del del 40-60 per cento.

Lo scorso 18 giugno, il ministero dell’Interno egiziano ha dichiarato la massima allerta in vista di possibili proteste dopo la morte dell’ex presidente egiziano Mohamed Morsi, deceduto all’età di 67 anni dopo essere stato colto da malore durante un’udienza in tribunale, e sepolto in tutta fretta senza cerimonie pubbliche a Nasr City, nella zona est della capitale. Diversi organi di stampa hanno diffuso la notizia errata della proclamazione dello stato di emergenza.