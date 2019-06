Coppa America, il Cile travolge il Giappone ed aggancia l’Uruguay

Continua a regalare spettacolo la Coppa America, la competizione sta per entrare nella fase calda e le emozioni sono sempre assicurate. Nell’ultimo match in campo il Cile che ha il compito di difendere il titolo, agevole vittoria contro il Giappone in una partita che non è stata mai in discussione come conferma il netto risultato finale, 4-0 che non lascia repliche. A segno Eduardo Vargas (54mo e 83mo), Erick Pulgar (41mo) e Alexis Sanchez (82mo). Nel girone C il Cile appaia al primo posto l’Uruguay che domenica aveva superato con lo stesso punteggio l’Ecuador. Inizio con il botto dunque per il Cile che adesso si candida ad essere sempre più grande protagonista fino alla fine della competizione.