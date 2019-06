Crotone, primo contratto da professionista per Kargbo

Il Football Club Crotone comunica che Augustus Kargbo ha sottoscritto il suo primo contratto da professionista legandosi ai colori rossoblù fino al 30 giugno 2022.

Il giovane attaccante, nato a Freetown (Sierra Leone) il 24 agosto 1999, ha già mostrato le sue doti in Serie B nel corso del girone di ritorno esordendo in campionato lo scorso 19 gennaio nella gara casalinga contro il Cittadella e, complice anche un infortunio, nella stagione da poco conclusa ha collezionato 5 presenze.

La sua velocità lo rende una vera e propria minaccia per le difese avversarie in quanto risulta insidioso e particolarmente difficile da marcare. Kargbo dovrà continuare a lavorare con la sua consueta determinazione per sviluppare appieno le grandi qualità di cui è in possesso.

Ecco le dichiarazioni di Kargbo: “Sono veramente molto orgoglioso e felice di aver firmato il mio primo contratto da professionista. Considero il Crotone una vera e propria famiglia, mi hanno accolto tutti nel migliore dei modi fin dal primo giorno in cui sono arrivato. Ringrazio la Società per la fiducia che ha riposto in me e spero di ripagarli sul campo. Tutto ciò che devo fare ora è continuare a lavorare sodo”.