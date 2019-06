Dramma sull’Adriatica, morti due calciatori dopo un terribile incidente: grave il terzo [DETTAGLI]

E’ un giorno triste per il mondo del calcio, un brutto incidente nelle ultime ore ha spezzato la vita di due calciatori ed in più un altro è in gravissime condizioni. Scontro frontale tra un’auto ed un camion avvenuto nel tratto cervese della statale 16, sono morti due giovani 26 e 30 anni, entrambi calciatori dilettanti mentre un terzo che viaggiava sul sedile passeggero è stata ricoverato in ospedale d’urgenza ed è in gravi condizioni. Secondo le ricostruzioni delle forze dell’ordine i tre stavano viaggiando su una Ford Focus in direzione di Rimini quando la vettura ha invaso la corsia opposta, l’impatto con il camion è stato violentissimo, un uomo di 60 anni non è riuscito ad evitare lo scontro.