Europei Under 21, impresa Romania: Inghilterra nel baratro

Si è concluso il primo match di oggi valido per gli Europei Under 21, sono scese in campo Inghilterra e Romania, partita che è entrata nel vivo nei minuti finali e che ha regalato emozioni. Continua l’ottimo percorso per la Romania mentre l’Inghilterra, una delle favorite quasi eliminata, la Romania invece ad un passo dalla qualificazione. Il match si conclude sul risultato di 2-4, partita bloccata per gran parte poi nel finale è la Romania a passare in vantaggio con la rete firmata da Puscas su calcio di rigore, poi la reazione immediata dell’Inghilterra ed il pareggio con Gray. Poi una serie incredibile di emozioni, nuovo vantaggio della Romania con Hagi, pareggio di Abraham, poi ci pensa Coman con una doppietta a fissare il risultato sul 2-4.

LA CLASSIFICA