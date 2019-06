Fiorentina, Batistuta: “Ho parlato con Commisso, sono pronto a rendermi utile”

“La Fiorentina? Ho parlato con Rocco Commisso, ci siamo conosciuti ed è finita lì. Sicuramente ci rivedremo ma io vivo in Argentina, bisogna parlare per capire cosa dovrei fare”. Queste le parole di Gabriel Omar Batistuta, leggenda della Fiorentina, ai microfoni di Sky, su un suo possibile coinvolgimento nella nuova società viola di Rocco Commisso. “E’ già una bella cosa che mi abbiano chiamato, cosa che non era mai capitato prima. Se mi dovessero chiamare vorrei essere utile altrimenti seguirò la squadra come ho sempre fatto”, aggiunge.