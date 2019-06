Frosinone, addio con Baroni: rescisso il contratto

Novità in casa Frosinone dopo la retrocessione in Serie B, Marco Baroni non sarà il tecnico per la prossima stagione, l’annuncio è arrivato direttamente dal club che con una nota comunica “di aver risolto consensualmente il rapporto di collaborazione che legava la societa’ stessa al tecnico Marco Baroni ed al suo staff per la stagione 2019/2020. La societa’ ringrazia Marco Baroni per l’impegno profuso ed augura allo stesso un percorso professionale denso di risultati e soddisfazioni”. Baroni è subentrato a Raffaele Longo e non è riuscito a conquistare la salvezza, adesso è alla ricerca di un nuovo progetto.