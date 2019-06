Sono ore calde per il futuro del centrocampista Daniele De Rossi, dopo l’annuncio dell’addio alla Roma il calciatore è alla ricerca di una nuova esperienza. Sono sfumate le piste Boca o Los Angeles, il calciatore De Rossi ha deciso di continuare a giocare in Italia e sta valutando tutte le ipotesi in Serie A. Idee chiare secondo i betting analyst: la Fiorentina vola in vetta al tabellone Sisal Matchpoint, a 1,8, grazie agli stretti rapporti tra il calciatore, l’allenatore Vincenzo Montella e il ds Daniele Pradè. Secondo quanto riferisce Agipronews subito dietro troviamo la Sampdoria a 2, forte dell’arrivo di Di Francesco, più defilate le ipotesi Milan e Inter a 4,50, l’idea Juventus a 16.