Giampaolo al Milan, Salvini: “La Samp giocava bene, sicuramente meglio di noi…”

Manca ancora l’ufficialità, ma il passaggio di Marco Giampaolo al Milan è ormai cosa fatta. Dopo l’addio di Gattuso, l’ex tecnico della Sampdoria (ha rescisso di recente) è stato tra i nomi accostati con più insistenza alla panchina rossonera.

Puntuale in tal senso, come ormai ogni vicenda riguardante la sua squadra del cuore, il commento del Ministro dell’Interno Matteo Salvini, che si è detto contenta della scelta. Ecco le sue parole da Washington, dopo il colloquio alla Casa Bianca con il vicepresidente Mike Pence. “Giampaolo al Milan? Non mi dispiace, la Sampdoria giocava bene, sicuramente meglio del Milan“.