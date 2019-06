Gold Cup, Giamaica e Curaçao ai quarti di finale: fuori Honduras ed El Salvador

Giamaica e Curaçao hanno strappato il pass per i quarti di finale della 25esima edizione della Gold Cup, ospitata per la prima volta da tre nazioni diverse, ovvero Stati Uniti, Giamaica e Costa Rica. Nel girone C, terminato nella notte italiana con le ultime due partite, Giamaica e Curaçao hanno pareggiato 1-1; mentre nell’altra sfida l’Honduras ha riscattato le prime due uscite negative, battendo nettamente, per 4-0, El Salvador. In classifica, la Giamaica ha chiuso al comando, con 5 punti all’attivo, seguita da Curaçao ed El Salvador, a quota 4, e dall’Honduras, salito a 3. Seconda piazza per il Curaçao, in virtù della migliore differenza reti.