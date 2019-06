Grecia-Italia, Sirigu: “Importante non subire gol, sono felice”

Le dichiarazioni di Salvatore Sirigu, portiere dell’Italia, ai microfoni della Rai, al termine della sfida contro la Grecia, valida per le qualificazioni ad Euro 2020: “Fortunatamente siamo riusciti a non subire gol, sono felice di aver raggiunto il record di Donnarumma, che nella Nations League ha figurato più che bene”.

Sulla sua prestazione, il portiere azzurro dice: “Il portiere nel calcio moderno deve cercare di stare più vicino all’azione, di parteciparvi, diventa quasi un cardine per poter usufruire dei cambi di gioco. Questo ti permette di stare sempre concentrato e, di conseguenza, di intervenire quando è necessario”.

E’ un’Italia sempre più “Europea”: pratica subito chiusa contro la Grecia, gli azzurri incantano e divertono! [FOTO]

Sul caldo in campo, Sirigu ammette: “Un po’ l’abbiamo pagato, ma credo anche loro. Si sentiva l’afa, ma siamo stati bravi a gestire il pallone e faticare meno”.

Grecia-Italia, le pagelle di CalcioWeb: incanta il centrocampo, ma il migliore degli azzurri è in panchina [FOTO]

Sulla fuga in testa nel girone: “L’importante a questo punto del gruppo è racimolare più punti possibili. Oggi è stata una vittoria convincente – conclude – so che nei gironi è difficile vincere in trasferta, contro una squadra che gioca a calcio come la Grecia. Siamo contenti di proseguire nella continuità del nostro gioco ormai da parecchi mesi”.