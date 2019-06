No votes yet.

Il Genoa comunica in una nota, infatti, che “oggi a Londra il calciatore Lukas Lerager è stato sottoposto a intervento chirurgico di sporthernia, eseguito dalla dottoressa Muschaweck. Verrà dimesso domenica e i tempi di recupero si aggirano attorno ai trenta giorni. Oggi a Genova è stato operato anche Gianluca Lapadula per una precedente deviazione del setto nasale“.

Dopo la salvezza ottenuta in extremis e dopo tanta sofferenza in quel di Firenze, per il Genoa è tempo di tirare le somme. Nel frattempo, arriva una comunicazione da parte del club rossoblu.

Infortunio Lerager, operazione per il calciatore del Genoa: i tempi di recupero

