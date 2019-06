Inter, che frecciata dell’ex De Boer: “Gli agenti influenzavano la dirigenza, una volta mi dissero…”

Oggi alla guida dell’Atlanta United, Frank De Boer torna sulla sua breve esperienza in nerazzurro e punta il dito contro i procuratori dei calciatori. Ecco le sue parole a ‘Yahoo Sports’.

“All’Inter perdevamo un mucchio di tempo in questioni ‘politiche’, con gli agenti. Si prendevano il 50% del mio tempo quando sarebbe dovuto essere il 10%. Una volta un agente mi disse: ‘Se avessi saputo che non mettevi titolare il mio giocatore, non ti avrei mai assunto come tecnico‘. E questo la dice lunga su quale influenza avesse sulla dirigenza“.