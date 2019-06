Inter, Lautaro: “Icardi? Sono cose che deve risolvere lui…”

Lautaro Martinez, in ritiro con la nazionale argentina, ai microfoni di Tyc Sports parla del suo rapporto con Icardi e di quanto accaduto all’Inter nel corso della stagione. Ecco le sue parole.

“Quando sono arrivato, Mauro mi ha aiutato a integrarmi nel gruppo, c’è sempre stato quando ho avuto bisogno di lui. Poi è successo quello che è successo, ne abbiamo parlato al nostro interno e il resto sono cose che deve risolvere lui. Noi, al di là del fatto che siamo compagni di squadra e abbiamo un buon rapporto, siamo ai margini“.

“Mi sarebbe piaciuto averlo qui con noi ma decide il Ct. C’è spazio solo per 23 giocatori, a me sarebbe piaciuto andare al Mondiale in Russia ma bisogna accettare le decisioni. Mauro resta però un grande calciatore“.