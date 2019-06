La Juventus Under 23 ha un nuovo allenatore: è Fabio Pecchia. Lo riferisce lo stesso club bianconero sul proprio sito ufficiale. Pecchia ha giocato nella Juventus nella stagione 1997/98. Al termine di una lunga carriera da giocatore, Pecchia ha acquisito dalla stagione 2009/2010 una notevole esperienza in panchina. Ha infatti allenato Foggia, Gubbio, Latina, e come vice Napoli, Real Madrid e Newcastle United, per poi dirigere per due stagioni il Verona (promozione dalla B alla A nel 2016/17) e infine, nell’annata appena conclusa, vivere un’esperienza in Giappone, con l’Avispa Fukuoka.

Roma, Spinazzola arriva nella capitale: visite mediche per lui, si attende l’ufficialità