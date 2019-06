La Notte dei Re, show di Totti e Figo al Foro Italico

Tanti campioni in campo per la “La Notte dei Re“, incontro sei contro sei nella cornice del Centrale del Foro Italico. Totti e Figo i capitani delle due squadre che hanno regalato spettacolo. Da Pirlo a Seedorf passando per Aldair. Poi Toni, Cassano, Julio Cesar, Vitor Bahia e tanti altri. Protagonisti tutti gli ex compagni di di club e nazionale dei due capitani per un evento a sfondo benefico (parte dell’incasso sarà devoluto all’Ospedale Pediatrico Bambin Gesù) che ha richiamato un buon numero di spettatori. Molte le personalità istituzionali dello sport presenti come Malagò e Gravina oltre ai campioni di oggi, su tutti il centrocampista dell’Inter Radja Nainggolan accolto dagli applausi del pubblico romano. A presentare l’evento l’ex speaker dello Stadio Olimpico Carlo Zampa.

Le due squadre non si risparmiano, i ritmi sono alti e le magie non mancano. Prima del fine primo tempo, Figo scalda il pubblico con un colpo di tacco che beffa De Sanctis, Totti risponde con un destro fulmineo che non lascia scampo a Bahia. Al termine dei due tempi da trenta minuti il risultato è di 17-11 a favore della formazione di Figo (complice la prestazione superlativa di Julio Cesar) ma gli applausi sono per tutti e trentadue i campioni in campo. Soddisfatto alla fine Francesco Totti, autore di quattro gol: “Una bella serata e una partita vera, tutti volevano vincere. Abbiamo regalato spettacolo“.