Liverpool, Klopp: “Non è stata una bella partita ma dovevamo vincere e lo abbiamo fatto”

Le dichiarazioni di Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ai microfoni di Sky Sport al termine della partita vinta contro il Tottenham, valsa la sesta Champions League ai Reds: “Abbiamo giocato lottando, tutte e due sognavamo questa coppa. Non è stata la partita più bella del mondo ma dovevamo vincere. Dovevamo soltanto fare questo, e i ragazzi l’hanno fatto”. “E’ stata una stagione fantastica e intensa, volevamo farlo per loro – ha proseguito ai microfoni di Sky Sport indicando i tifosi in curva – Hanno aspettato tanto per questo, quello che hanno fatto i ragazzi è incredibile. Questa vittoria è per loro, per i miei allenatori, il mio staff, il nostro proprietario. Sono veramente orgoglioso di questo club”.