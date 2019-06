L’uomo del giorno – Tanti auguri ad Abel Balbo

La consueta rubrica di CalcioWeb “L’uomo del giorno” è dedicata ad Abel Balbo, che compie oggi 53 anni. Lunga militanza per lui in Italia, tra Udinese, Roma, Parma e Fiorentina. Con friulani e giallorossi, soprattutto, le sue stagioni migliori.

Carriera iniziata nella sua città natale, l’Argentina, tra Newell’s Old Boys e River Plate. Poi, nell’89, l’approdo in Serie A. Quattro anni all’Udinese, condite da 134 presenze e 65 gol. Con le sue prestazioni, l’attaccante attira le attenzioni della Roma, in cui gioca per altri 5 anni: 146 presenze e 78 gol in giallorosso. Balbo è la punta di diamante del reparto offensivo di Carletto Mazzone, composto da lui, Fonseca e un giovanissimo Francesco Totti. Finisce nel ’98 la sua avventura alla capitale, brevissime le parentesi al Parma e alla Fiorentina prima del ritorno nella città eterna, con cui vince lo Scudetto nel 2001. Chiude la carriera nel 2003 al Boca Juniors. In nazionale 37 partite e 11 gol.