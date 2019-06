Si è spento a soli 49 anni l’allenatore del Leyton Orient, club di quinta divisione inglese, Justin Edinburgh. Il tecnico era stato ricoverato per un arresto cardiaco pochi giorni fa. Da calciatore aveva vestito per 10 anni la maglia del Tottenham. E proprio gli Spurs sono stati il motivo del suo ultimo viaggio: Edinburgh si era recato a Madrid per assistere alla finale di Champions League della squadra del cuore contro il Liverpool. Il giorno del suo ritorno l’arresto cardiaco che ne ha causato la morte dopo pochi giorni. Justin Edinburgh allenava il Leyton Orient dal 2017 ed è stato proprio il club inglese a diffondere la triste notizia sui social. In basso il post.

