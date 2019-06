Grave lutto nel mondo del calcio, un giovane talento travolto da un treno [NOME e DETTAGLI]

Un gravissimo lutto ha colpito il mondo del calcio nelle ultime ore. E’ stato infatti travolto e ucciso da un treno Gabriele Cipolla, capitano del Gialeto Calcio, club militante in Sardegna a Serramanna. Il ragazzo stava rientrando a casa verso le 20 insieme ad un gruppetto di amici. La comitiva ha deciso di attraversare i binari, invece di scendere nel sottopassaggio: il 15enne, l’ultimo del gruppo, è stato investito da un treno proveniente da Oristano che transitava in quel momento. La circolazione ferroviaria è stata subito bloccata. I rilievi sono stati affidati alla Polfer. Sulla tragedia è in corso un inchiesta che ha già portato al sequestro del convoglio. Per Gabriele Cipolla è stato proclamato il lutto cittadino.