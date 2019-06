No votes yet.

Non si è mai sbilanciato sul proprio futuro, nonostante già da tempo abbia annunciato il suo addio all’Atletico Madrid. Antoine Griezmann è andato via dalla capitale spagnola, dopo diversi anni importanti, e resta adesso da capire quale sarà la prossima squadra in cui giocherà.

article

10324205

CalcioWeb

Miguel Angel Marin (AD Atletico Madrid): “Vi svelo dove giocherà Griezmann”

Non si è mai sbilanciato sul proprio futuro, nonostante già da tempo abbia annunciato il suo addio all’Atletico Madrid. Antoine Griezmann è andato via dalla capitale spagnola, dopo diversi anni importanti, e resta adesso da capire quale sarà la prossima squadra in cui giocherà. Ma se il francese continua a non sbilanciarsi, ci pensa Miguel

https://www.calcioweb.eu/2019/06/miguel-angel-marin-ad-atletico-madrid-svelo-dove-giochera-griezmann/10324205/

https://www.calcioweb.eu/wp-content/uploads/2019/03/ATLETICO-5.jpg

Barcellona,Griezmann

Calciomercato