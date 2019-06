Mihajlovic, che attacco alla Roma: “Vicino ad allenare i giallorossi, ma io ero pronto a certe cose, loro invece…”

“Sono stato molto vicino ad allenare i giallorossi, poi ho capito che dal punto di vista ambientale loro non erano pronti per certe cose. Io lo ero, loro invece no. Posso anche andare a fare la guerra da solo contro tutti e perdere, ma stavolta no. Quindi ho deciso di rifiutare“. Lo ha rivelato a Sky Sinisa Mihajlovic, che nei giorni scorsi ha firmato un rinnovo con il Bologna fino al 2022.

“La Lazio? Mai stato vicino. Alleno da 10/12 anni, ho cambiato 7-8 squadre in Serie A, ci sono state altre squadre che mi hanno cercato come la Juve cinque anni fa, la Roma, il Napoli, ma la Lazio non mi ha mai chiamato. Mi sembra strano non essere mai stato contattato dalla Lazio. Mi dispiace quando sento queste cose riguardo al tradimento, ma io non ho tradito nessuno. Io lavoro e non vivo d’aria. Sono un professionista, sarebbe stata una grande esperienza allenare la Roma“.