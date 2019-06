Milan, Salvini: “spero in una stagione migliore, grazie Samp”

“Conto di fare una stagione migliore di quella passata”. Sono le dichiarazioni del leader della Lega, Matteo Salvini, tifoso milanista, commentando a Recco la stagione del club rossonero e l’arrivo del tecnico Giampaolo. “Ringrazio la Sampdoria per averci dato l’allenatore”. L’ultimo campionato è stato sicuramente deludente per i rossoneri, adesso inizia un nuovo progetto con l’ex blucerchiato in panchina che avrà il compito di riportare il Milan in Champions.