Mondiale femminile, Bertolini: “obiettivo primo posto”

“La squadra sta bene, un po’ affaticata perché abbiamo giocato due partite veramente impegnative, sia dal punto di vista fisico che mentale. Ci sono un po’ di scorie, un po’ di stanchezza ma credo sia normale”. Sono le dichiarazioni di Milena Bertolini, commissario tecnico della Nazionale italiana femminile, in vista della fondamentale sfida dell’Italia contro il Brasile per il mondiale femminile. “Le ragazze sono motivate, credo che, come per me, per loro giocare una partita così sia il massimo”, ha spiegato in conferenza stampa. “Arrivare prime, seconde o terze fa un’enorme differenze per il proseguo del percorso, se si arriva terze devi scontrarti contro delle superpotenze”.