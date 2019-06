Mondiale femminile, il Canada supera 2-0 la Nuova Zelanda [FOTO]

1 /18 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Si è giocato un altro importante match valido per il mondiale femminile, indicazioni per il proseguo della competizione. Tutto facile per il Canada che supera 2-0 la Nuova Zelanda, nella seconda giornata del Girone E, a decidere la sfida le reti nella ripresa di Fleming al 3′ e di Prince al 34′. Il Canada con questo successo raggiunge l’Olanda al comando del raggruppamento a quota 6, giovedì la sfida per il primo posto.

GIRONE E, RISULTATI E CLASSIFICA GIRONE E 1^ GIORNATA

Canada – Camerun 1-0

Nuova Zelanda – Olanda 0-1

2^ GIORNATA

Olanda – Camerun 3-1

Canada – Nuova Zelanda 2-0

CLASSIFICA:

Canada 6 punti,

Olanda 6 punti;

Camerun 0, Nuova Zelanda 0.

3^ GIORNATA