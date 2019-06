Mondiale femminile, Cile-Svezia interrotta: il motivo

1 /9 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Si sta giocando il Mondiale femminile, la competizione è entrata nella fase importante e promette sempre più grande spettacolo a partire dalle prossime partite. In attesa della seconda partita dell’Italia sono scese in campo altre due squadre, Cile e Svezia. La partita è stata però interrotta al 72′ per pioggia, le condizioni climatiche hanno costretto l’arbitro ad interrompere il gioco sul punteggio di 0-0, poche emozioni tra le due squadre.