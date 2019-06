Mondiale femminile, Elisabetta Casellati: “continuate così”

Altro successo per l’Italia nel match del mondiale femminile contro la Giamaica. Il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, scrive su Twitter: “Grandissime ragazze, avete conquistato gli ottavi di finale. Continuate cosi’. Forza Azzurre. Il Calcio rinascera’ grazie alle donne”. Tutto facile per le azzurre che hanno dominato in lungo ed il largo, il risultato di 0-5 non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro. E’ stato staccato il pass per gli ottavi di finale ed adesso l’obiettivo è quello di chiudere il girone al primo posto in classifica.