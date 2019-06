Mondiale femminile, l’Inghilterra inizia con tre punti: reazione tardiva dalla Scozia [FOTO]

1 /38 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Mondiale femminile – Continua lo spettacolo del Mondiale femminile, nella giornata di oggi si sono disputate altre due partite, vittoria all’ultimo respiro per l’Italia che ha conquistato tre punti d’oro contro l’Australia, poi successo anche per il Brasile, tutto facile contro la Giamaica con il risultato di 3-0. Nell’ultimo match in campo l’Inghilterra contro la Scozia, 2-1 il risultato finale. Doppio vantaggio per l’Inghilterra nel primo tempo, tra il 14′ ed il 40′ in rete Parris e White, al 79′ la rete che accorcia le distanze da parte di Emslie ma è troppo tardi per pensare di arrivare al pareggio. Finisce 2-1, l’Inghilterra inizia bene.