Mondiale femminile, Italia-Cina live: le probabili formazioni e dove guardarla in tv

MONDIALE FEMMINILE, ITALIA-CINA LIVE – L’Italia torna in campo per gli ottavi di finale del Mondiale femminile. Oggi alle 18 la sfida alla Cina allo Stade de la Mosson di Montpellier. Le azzurre di Milena Bertolini arrivano agli ottavi dopo una fase a gironi fantastica, conclusa al primo posto. La Cina arriva fin qui con un solo gol subito (contro la Germania) e avendo lasciato a secco Sudafrica e Spagna. Il punto di forza delle cinesi, come testimoniano i numeri, è la difesa, mentre le asiatiche latitano in attacco con una sola rete segnata. La ct azzurra dovrebbe operare solo un cambio rispetto all’ultima uscita: Giacinti tornerà titolare. La diretta live su CalcioWeb a partire dalla 18.

PROBABILI FORMAZIONI

Italia (4-3-1-2): Giuliani; Guagni, Gama, Linari, Bartoli; Galli, Giugliano, Cernoia; Girelli; Giacinti, Bonansea. All. Bertolini.

Cina (4-4-2): Shimeng; Han Peng, Wu, Lin, Liu Shanshan; Wang, Zhang, Wang Yan, Yasha; Shanshan Wang, Li Ying. All. Xiuquan Jia.

ITALIA-CINA, DIRETTA TV

La gara sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 1 (canale 201) e Sky Sport Mondiale (canale 202) e in chiaro su Rai 1 a partire dalle 18.