Mondiale Femminile, la stella Samantha Keer nell’orbita di… Ronaldo

Una delle stelle del Mondiale Femminile è senza dubbio Samantha Keer, australiana di 25 anni che ha segnato contro l’Italia il gol del momentaneo 1-0. Ha iniziato a brillare fin da quando aveva 15 anni mostrandosi al mondo come una dei talenti più promettenti del calcio femminile. E la sua fulgida scia fatta di talento e simpatia si è illuminata con il passare degli anni sempre di più al punto da entrare da qualche anno nell’orbita di Ronaldo: per popolarità, impatto mediatico, vittorie e guadagni.

Samantha Keer è stata nominata due volte finalista come migliore giocatrice Fifa dell’anno, massima realizzatrice assoluta nella National Women’s Soccer League degli Stati Uniti. Per lei, originaria di Freemantle, contro le azzurre era la nona presenza nel campionato iridato avendo debuttato da adolescente nel 2011, nella Coppa del mondo disputata in Germania, quando si fece conoscere al grande pubblico. Da allora la sua carriera ha subito una costante impennata. Dentro e fuori dal campo. Hanno scelto lei per affiancare, nella campagna pubblicitaria di una nota marca di abbigliamento sportivo, il cinque volte Pallone d’Oro Ronaldo e il francese Kylian Mbappe. Non a caso è la prima donna australiana a guadagnare oltre un milione di dollari l’anno: impazza sui profili social, è la ragazza copertina dei Chicago Red Star, la squadra per la quale milita dallo scorso anno e figura in diversi spot.