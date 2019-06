Mondiale femminile, le parole del ct Bertolini: “Contro il Brasile giocheremo per vincere”

MONDIALE FEMMINILE – Le parole di Milena Bertolini, commissario tecnico della Nazionale italiana femminile, alla vigilia della sfida con il Brasile, terzo impegno delle azzurre al Mondiale di Francia: “La squadra sta bene, un po’ affaticata perché abbiamo giocato due partite veramente impegnative, sia dal punto di vista fisico che mentale. Ci sono un po’ di scorie, un po’ di stanchezza ma credo sia normale”.

“Le ragazze sono motivate, credo che, come per me, per loro giocare una partita così sia il massimo”, ha spiegato in conferenza stampa. “Arrivare prime, seconde o terze fa un’enorme differenza per il proseguo del percorso, se si arriva terze devi scontrarti contro delle superpotenze, giocheremo per vincere”.

Nessuna indicazione sulla formazione da parte della Bertolini: “Più tardi abbiamo l’allenamento di rifinitura, domani valuterò chi giocherà sapendo che abbiamo tante calciatrici che possono essere titolari”. “Italia-Brasile ha grande fascino perché racchiude la storia del calcio, è bellissimo poterla vivere da ct”, ha proseguito. “E’ una partita che unirà tanto, ha un valore simbolico molto importante”. “Questa gara ci farà capire a che punto siamo nel nostro percorso di crescita, incontriamo una squadra molto forte con giocatrici di grande esperienza e qualità”, ha concluso il ct.