Mondiale Under 20, è festa per l’Ucraina: vittoria in rimonta, delusione per la Corea del Sud [FOTO]

Si è concluso il Mondiale Under 20 con la finale tra Ucraina e Corea del Sud, una competizione che è stata molto seguita e che ha visto l’Italia concludere al quarto posto dopo la sconfitta contro l’Ecuador. Vittoria in rimonta per l’Ecuador, illusione per la Corea che era passata in vantaggio con Lee Kangin su calcio di rigore. L’Ucraina fa fatica nei primi minuti ma trova il gol del pareggio già nel primo tempo con Supriaga. L’attaccante della Dinamo Kiev è scatenato e nella ripresa arriva la rete del vantaggio al 53′. Nel finale assalto della Corea del Sud che però non riesce a trovare il pareggio. Finisce 3-1, risultato giusto per quanto visto in campo, nel finale la chiude Tsitaishvili con una grande azione personale, giornata storica per l’Ucraina che diventa campione del Mondo Under 20.