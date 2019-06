Emergono nuovi particolari sulla morte di Reyes, il calciatore dell’Extremadura deceduto in un incidente lo scorso 1° giugno. A parlare è il cugino, unico sopravvissuto allo scontro, che ha rivelato alla Guardia Civil particolari dell’incidente: “Non so cos’abbia fatto José, non ricordo“. “Stavamo volando” ha aggiunto Juan Manuel Calderon, ancora in ospedale, riferendosi all’elevata velocità raggiunta dall’auto prima dell’impatto: secondo le ricostruzioni il veicolo viaggiava ad oltre 220 km/h. Il ragazzo ha inoltre raccontato di non essersi accolto dello schianto perché in quel momento stava guardando fuori dal finestrino. Nell’impatto è morto anche un altro cugino Jonathan.