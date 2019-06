Nazionale – Chiellini, parole da capitano: “Sarà ambiente caldo in Grecia, dovremo stare attenti”

Giorgio Chiellini, da capitano azzurro, parla alla vigilia di Grecia-Italia, terza partita del girone di qualificazione ad Euro 2020. Ecco le parole dell’esperto difensore.

“Per ora sta andando tutto bene, ma non è facile continuare. Avremo due partite molto difficili in cui dovremo fare dei passi in avanti. Siamo consapevoli che per situazione ambientale e tecnica sarà una partita difficile, ma è molto importante per la qualificazione e per vincere dovremo fare una grande prestazione“.

“Loro hanno una coppia centrale di fama internazionale e due giocatori che giocano nel Benfica in Champions. Hanno ottimi elementi, hanno anche loro cambiato allenatore e stanno facendo buoni risultati con una nuova filosofia. Sarà un ambiente caldo, qui abbiamo sempre fatto fatica, mi auguro domani avremo tutti le antenne dritte perché la partita sarà di un livello molto alto“.