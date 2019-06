Le notizie di calciomercato, le trattative del giorno: il nuovo 11 dell’Inter, il futuro di Kean, Icardi e James

Destini incrociati, o forse no. Kean e Icardi non sono intoccabili. Se per il primo le parole del padre hanno fatto rumore, mettendo in dubbio una permanenza che fino a qualche settimana fa sembrava certa, per il secondo l’addio è molto probabile. Per i bookies è la Juve la prima scelta, con le valutazioni dei trader di Stanleybet che danno il trasferimento di Maurito in bianconero come prima ipotesi, a 1,80. Molto lontana l’idea di uno scambio con il giovane attaccante italiano. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Delusione, tanta, dopo l’eliminazione in Coppa America. La Colombia di James Rodriguez (che ha messo a segno, invano, il primo rigore della sequenza risultata fatale ai ‘cafeteros’) è stata eliminata ai quarti di finale dal Cile. Ma a fine gara ha parlato anche di futuro, futuro che lo potrebbe vedere in Serie A e con la maglia del Napoli. “Non so – ha detto – e ho 20 giorni per pensarci. Dipende dal Real Madrid, ci sono persone dentro che decidono tanto, io non posso fare niente“. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

L’Inter inizia a prendere forma. E’ probabilmente la squadra di Serie A che, almeno finora, si è rinforzata maggiormente, andando ad aggiungere tasselli di una certa caratura come quelli di Godin e Sensi in seguito al già importante ingaggio di Conte. Ma non è finita qui: gli obiettivi sono tanti, tra centrocampo e attacco, e lo scopo e regalare la squadra quasi pronta al tecnico per l’inizio del ritiro. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Entusiasmo alle stelle per la Fiorentina dopo l’arrivo di Rocco Commisso. Ora è il momento di pensare al calciomercato. Pradè e Montella hanno già pianificato le prime mosse per rinforzare una squadra salvatasi solo all’ultima giornata nella scorsa stagione. Sarà mini-rivoluzione in casa viola con Lafont, che ha già salutato la compagnia, direzione Nantes. Il nuovo portiere potrebbe essere Dragowski, rientrato dal prestito all’Empoli, ma non si esclude l’acquisto di un altro numero uno. Cambi in vista anche sulle corsie e in mezzo al campo. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).