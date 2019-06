Nuove maglie Real Madrid, tutto lo spettacolo delle divise per la prossima stagione [FOTO e VIDEO]

NUOVE MAGLIE REAL MADRID – L’ultima stagione non è stata di certo entusiasmante in casa Real Madrid, il distacco in Liga dalla vetta è stato importante ed anche in Champions League il percorso è stato deludente. Il ritorno in panchina di Zidane rappresenta una garanzia, la dirigenza adesso è pronta ad intervenire massicciamente sul mercato per rinforzare la rosa. Nel frattempo sono state presentate le divise per la prossima stagione, lo sponsor è Adidas, il colore è bianco combinato con l’oro che caratterizza il logo. Il design è moderno ed è caratterizzato da colori storici, il Real Madrid non indossava l’oro dal 2011/2012. In basso il video.