Nuovo scandalo nel mondo del calcio: squadra retrocessa per caso scommesse [NOME e DETTAGLI]

Nuovo scandalo scommesse nel mondo del calcio, nel dettaglio nelle ultime ore la squadra belga del Malines è stata coinvolta per partite truccate ed è stata retrocessa in seconda divisione e non potrà partecipare ad alcuna competizione europea, è la decisione da parte della Federcalcio belga. La squadra aveva staccato il pass per l’Europa League dopo la vittoria della Coppa di Belgio, in più sono stati aggiunti anche 12 punti di penalizzazione da scontare in seconda divisione. Il caso riguarda la partita FC Malines-Waasland-Beveren dell’ marzo 2018, due dirigenti del Waasland-Beveren sono stati sanzionati per aver “omesso informazioni”. La squadra del Malines e quattro suoi dirigenti sono invece stati condannati per “aver falsato la competizione”. In prima divisione promosso il Beerschot Wilrijk, il Malines ha annunciato ricorso.