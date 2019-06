Palermo, niente fideiussione: il duro sfogo del direttore generale Fabrizio Lucchesi

Il direttore generale del Palermo Fabrizio Lucchesi, in merito alla vicenda dell’iscrizione della squadra alla Serie B, si è lasciato andare ad un duro sfogo all’ITALPRESS: “Stiamo accertando le responsabilità, ma saremo più precisi nella giornata di domani”. Nella giornata di ieri è scaduto il termine ultimo per presentare la domanda in Lega B, col club rosanero che non ha inviato la documentazione per poter partecipare al prossimo torneo cadetto. Il presidente Tuttolomondo, in conferenza stampa, ha cercato di rasserenare tutti, ma non è escluso che il Palermo debba ricorrere alle vie legali.

“Stiamo lavorando per sistemare la fideiussione che è la cosa che ci interessa di più sul piano sportivo – ha proseguito Lucchesi -. Oggi dico che siamo stati truffati, domani lo diremo in maniera acclarata”. Il Palermo chiederà una proroga in quanto la compagnia assicurativa che, tramite un broker che è anche amministratore unico della stessa società, avrebbe dovuto far emettere dalla compagnia bulgara Lev Ins la polizza fideiussoria non lo ha fatto.