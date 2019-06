Palermo, caccia alla talpa che avvisò l’ex presidente Zamparini

Perquisizione da parte della Guardia di finanza negli uffici della Fondazione Falcone a Palermo, sequestrati gli elenchi delle classi che il 23 maggio 2017 hanno partecipato alla commemorazione del giudice Falcone all’aula Bunker dell’Ucciardone. L’inchiesta riguarda la talpa dell’ex presidente del Palermo Maurizio Zamparini a cui sarebbe stato rivelato una richiesta di arresto a suo carico. Come riporta l’Adnkronos secondo l’accusa un giudice, Giuseppe Sidoti, indagato per corruzione, pochi giorni prima della Commemorazione di due anni fa si sarebbe rivolto al genero di Maria Falcone, Giovanni Giammarva, per fare entrare una classe all’Ucciardone.