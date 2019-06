Panchina Fiorentina, le ultime: Commisso non ha fretta, prima Montella e poi il futuro

La Fiorentina vuole fare le cose per bene. Dopo il cambio di proprietà, le intenzioni di Rocco Commisso sono quelle di agire con calma, senza fretta. Proprio per questo, il neo patron incontrerà Vincenzo Montella entro la fine della settimana a New York e solo successivamente, in caso di fumata nera, virerà su altre strade, come quelle di Spalletti e Gattuso. E’ anche possibile, tuttavia, che il tecnico rimanga, ma se ne saprà di più in tal senso in seguito alla cena organizzata per venerdì dal viola club New York in cui saranno appunto presenti Commisso, il suo braccio destro Barone e Montella.

E nel frattempo, è ufficiale la partecipazione della Fiorentina al posto della Roma nella International Champions Cup 2019 in cui affronterà Arsenal, Benfica e Chivas Guadalajara dal 17 al 25 luglio.