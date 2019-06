PANCHINA GENOA – Sono ore calde per quanto riguarda il calciomercato ma anche per per le panchine. Il puzzle si sta per completare, una situazione ancora incerta è quella che riguarda il Genoa, negli ultimi giorni è andato in scena un incontro con il tecnico Prandelli per valutare le possibilità di una possibile conferma, il presidente Preziosi sembra indirizzato a cambiare allenatore. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio durante lo speciale Calciomercato è previsto un incontro a breve con l’allenatore Andreazzoli, il lavoro del tecnico non è passato inosservato nonostante la retrocessione con l’Empoli ed al momento è in pole per la panchina del Genoa.