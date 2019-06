Paulo Fonseca sempre più vicino alla panchina della Roma. C’era già l’accordo tra il tecnico e la società giallorossa, mancava quello con lo Shahktar, con cui era ancora sotto contratto. Situazione, questa, che aveva un po’ frenato la trattativa.

Ma, come riferito da Gianluigi Longari di Sportitalia, la situazione si è sbloccata, con la collaborazione di tutte e tre le parti: la Roma pagherà al club ucraino una cifra vicina ai 2 milioni per Fonseca, mentre lo stesso allenatore ha accettato un ingaggio ancora più basso per favorire la sua nuova società nel liberarlo. La firma e l’ufficialità, dunque, gli ultimi passaggi per considerare a tutti gli effetti Fonseca il nuovo allenatore della Roma.