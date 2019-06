Panchina Sampdoria, l’esito dell’incontro con l’allenatore Di Francesco

PANCHINA SAMPDORIA – Sono ore caldissime in casa Sampdoria, a tenere banco è soprattutto la questione allenatore. Per quanto riguarda la cessione del club è sfumata la trattativa con Vialli quindi il futuro sarà probabilmente ancora con Ferrero. Si decide il tecnico per la prossima stagione, sembrava ad un passo l’arrivo dell’ex Fiorentina Stefano Pioli, nelle ultime ore la situazione si è però ribaltata. Sono andati infatti in scena due incontro con l’ex Roma Eusebio Di Francesco che hanno avuto esito positivo, si è parlato di ambizioni e programmi. L’allenatore ha deciso di prendersi qualche giorno per decidere e comunicherà la decisione entro il weekend.